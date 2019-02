Lebanon’s fashion designers once again caught the attention of the international media at the 91st Academy Awards ceremony dressing some of the top names in Hollywood on the magical night.

JENNIFER LOPEZ ~ ZUHAIR MURAD

NADINE LABAKI ~ ELIE SAAB

JULIA ROBERTS ~ ELIE SAAB

ALESSANDRA AMBROSIO ~ ELIE SAAB

HEIDI KLUM ~ ELIE SAAB

JENNIFER HUDSON ~ ELIE SAAB

MICHELLE YEOH ~ ELIE SAAB

MEAGAN GOOD ~ GEORGES CHAKRA

MOLLY SIMS ~ ZUHAIR MURAD

PRIYANKA CHOPRA ~ ELIE SAAB